Vôlei de Carapicuíba esta na final da Copa Cajamar

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de novembro de 2014

Pelo segundo ano consecutivo, a seleção de vôlei feminina adulta de Carapicuíba está na final da Copa Cajamar. Para chegar à decisão a equipe venceu o time de Várzea Paulista por 2 sets a 0 na semifinal, com parciais de 25×23 e 25×13.

Na final, a equipe de Carapicuíba enfrentará a seleção de Santana de Parnaíba, que na semifinal eliminou o time da casa. O jogo valendo o título da edição 2014 da Copa Cajamar será disputado neste sábado, 08, às 19h30, no Ginásio Paulo Olavo dos santos (Ginásio do Paraíso), localizado na Av. Bento Bueno da Silva, 537 – Bairro do Paraíso, Cajamar.