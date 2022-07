Ações preventivas no trânsito de Carapicuíba reduzem número de vítimas

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 4 de novembro de 2014

No mais recente trabalho, entre setembro e outubro, alunos da rede municipal de ensino participaram de dinâmicas sobre educação no trânsito.

Carapicuíba é a única entre as oito cidades da região que registrou diminuição no número de mortes no trânsito, mantendo-se com apenas uma vítima fatal em acidentes. É o que revelam estudos divulgados na última semana pela Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo em que apontam que nos demais municípios, na comparação entre agosto e setembro.

Nos demais municípios houve crescimento de 100% nas mortes por atropelamento ou colisões de automóveis, registrando 12 vítimas em setembro contra seis em agosto. O número de feridos em Carapicuíba também diminuiu no mesmo período, de 87 para 81 pessoas.

Este índice não é por acaso, mas sim resultado do empenho da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Transito e Transporte (SMTT), que tem atuação firme e constante na fiscalização, revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica e operações diárias de tráfego.

Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

“A Prefeitura investe na educação no trânsito para crianças e adultos e em melhoria na sinalização, visando oferecer à cidade mais segurança maior mobilidade nas vias públicas” ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.

Alunos da rede municipal aprendem sobre Educação no Trânsito

Entre as diversas medidas que intensifica o trabalho preventivo nos últimos dois meses o destaque está no trabalho de Educação no Trânsito realizado pela Secretaria de Transito e Transporte (SMTT) nas escolas da rede municipal de ensino.

À frente do projeto está o agente de trânsito Silvio Aparecido Modesto que, com mais dois colegas de secretaria, percorrem as escolas exibindo filmes e desenhos e conversando com as crianças sobre a importância de respeitar as leis de trânsito seja como motorista, pedestre ou ciclista.

No ensino fundamental, com crianças a partir dos seis anos, os agentes montam um percurso de “ruas” com travessia de pedestre. Eles levam bicicletas para os alunos “trafegarem” como motoristas, escolhem aqueles que serão os “agentes de trânsito” e ensinam que todos devem atravessar na faixa de pedestres se mantendo sempre à direita, para maior fluidez no fluxo de pessoas e evitando trombadas.

Já no ensino médio da rede estadual, com alunos na faixa dos 15 anos de idade, os vídeos retratam cenas reais e a linguagem é mais direcionada à realidade dos futuros motoristas.

As escolas de Carapicuíba interessadas em receber os agentes, mesmo as particulares, podem entrar em contato com a Secretaria de Transito e Transporte (SMTT) através do telefone 4184-4098, para mais informações.

Tais medidas fazem parte do trabalho intenso da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, para diminuir ao máximo a incidência de acidentes de trânsito. Essas iniciativas têm alcançado bons resultados e a população é a maior beneficiada.