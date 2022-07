Prefeitura leva Gabinete Itinerante aos bairros de Carapicuíba

Data de Publicação: 4 de novembro de 2014

O Prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, iniciou, no ultimo sábado, 1º de novembro, o GABINETE ITINERANTE, que consiste em visita com a equipe de governo aos bairros da cidade para levantar, pessoalmente, as demandas da cidade e atender as reivindicações dos munícipes.

As visitas começaram na Vila Helena, onde o prefeito percorreu ruas, entrou em residências e conversou com moradores na Emei Bem-te-vi. As questões levantadas foram encaminhadas aos secretários e assessores presentes, para que sejam resolvidas com rapidez.

No próximo sábado, 8 de novembro, das 14h às 17h, o prefeito estará na Vila Gustavo Corrêa, realizando o mesmo trabalho junto à população do bairro. Ele atenderá os munícipes na Associação Amigos de Bairro Vila Gustavo Corrêa.

O Gabinete Itinerante é uma forma de conversar com a população e acolher as suas reivindicações. “É um momento privilegiado em que podemos caminhar pela cidade, ouvir da população as necessidades de cada bairro, conhecer as dificuldades existentes e encontrar soluções”. Ele diz ainda que “nem sempre é possível fazer tudo o que desejamos, principalmente na administração pública, mas temos feito todo o possível e vamos continuar buscando recursos para atender a todas as demandas da cidade”, ressaltou o prefeito.