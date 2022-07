Carapicuíba participa de Oficina de Capacitação para Gestoras de Políticas para as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 5 de novembro de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria das Políticas para as Mulheres, participou de dois dias de evento promovido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da Republica (SPM/PR) realizado em Brasília no início de novembro. Trata-se de Oficina de Capacitação para acompanhamento e monitoramento da implantação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde das Mulheres (Pnaism) e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (Pnpm).

Além de Carapicuíba, também compareceram gestoras de outras cidades da região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

Foram dois dias de aprendizado e troca de experiências, onde as participantes puderam assimilar a política para que possam implantar em seus municípios e promover maior eficácia no atendimento à mulher.