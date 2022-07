Prefeitura confirma presença em evento anual da FNP

Data de Publicação: 6 de novembro de 2014

Já está confirmada a participação do prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, na 66ª Reunião Geral da FNP, que acontece dias 10 e 11 de novembro em Campinas. Sergio é vice-presidente para Assuntos das Cidades Populosas com Alta Vulnerabilidade Socioeconômica, o G100.

O encontro, que acontece no Vitória Hotel Concept Campinas reunirá prefeitos de cidades de todo o Brasil, para discutirem temas como “O barateamento da tarifa do transporte urbano de ônibus”, “O papel dos governos locais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)” e “Os municípios brasileiros e o Fórum Mundial da Água (Coréia-2015 e Brasil-2018)”, entre outros temas. Será lançado também o Lançamento do Anuário FNP – Multicidades 2014 – Ano 10.

Além dos temas que serão debatidos, estão previstos na programação, a Sessão solene da 66ª Reunião Geral da FNP, dia 10 a partir das 19h30 e a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, às 20h30.

Na terça, 11, será feito o Lançamento do III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), que acontecerá de 7 a 9 de abril de 2015 em Brasília. A última etapa da 66ª Reunião Geral será o encontro, às 10h, dos prefeitos brasileiros com a Presidenta da República reeleita, Dilma Rousseff.

Sergio Ribeiro foi eleito em 2013 para a vaga, da FNP, de vice-presidente para Assuntos das Cidades Populosas com Alta Vulnerabilidade Socioeconômica – o g100. Sergio já teve a oportunidade de presidir reunião com coordenadores de nove regiões do país onde há grande concentração do g100, como Pará, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.