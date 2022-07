Prefeitura de Carapicuíba apóia campanha do Grupo de Familiares de Desaparecidos

Data de Publicação: 6 de novembro de 2014

Estima-se que cerca de 200 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. Buscando reduzir este número e amenizar o sofrimento das famílias, a Prefeitura de Carapicuíba, o vereador Nenê Crepaldi e o Instituto Ana Paula de Reintegração Familiar (Impar), grupo que apoia os familiares de pessoas desaparecidas, iniciaram uma parceria.

O prefeito Sergio Ribeiro destacou que os técnicos e a estrutura municipal podem colaborar com este trabalho. “Vocês têm uma luta muito dura e a administração municipal é parceira”, destacou o prefeito. Uma das primeiras ações será a divulgação sobre os desaparecidos nos cartazes e panfletos distribuídos pela administração municipal.

Segundo Sandra Moreno, presidente do Instituto Impar, a maior dificuldade do grupo é conseguir parcerias e divulgação do projeto. “A cada 11 minutos desaparece uma pessoa no Brasil. Por ano, são aproximadamente 200 mil desaparecidos e destes, 40 mil são crianças e adolescentes. Nosso objetivo é mostrar para a sociedade que este problema existe e que diariamente pessoas desaparecem no país”, assinala.

O Instituto Impar é um Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos, sem fins lucrativos, formado por Sandra Moreno, mãe de Ana Paula Moreno, moradora de Carapicuíba e desaparecida desde o ano de 2009. Tem o objetivo de ouvir, acolher, amparar e dar encaminhamento ao atendimento psicológico, social e jurídico aos familiares de desaparecidos, da mesma maneira, ao desaparecido, quando encontrado, pra dar-lhe condições de retomar sua vida até reintegrar-se à sociedade.