Salvador e Renegados decidem o título da Copa Veterano

Data de Publicação: 11 de novembro de 2014

A 19ª Copa Veterano 2014, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, será decidida no próximo domingo, 16. Salvador/Camaleão e Renegados F.C. farão a final do tornei.

Para chegar à decisão, Salvador/Camaleão venceu Brasinha por 1 a 0. Já a equipe Renegados F.C. superou o Bola Branca por 2 a 0.

A grande final da 19ª Copa Veterano entre Salvador/Camaleão e Renegados F.C. será realizada no próximo domingo, 15, às 10h30, Estádio do Niterói localizado na Av. Perimetral Norte, 246 – Cohab 2. Entrada franca.

Carapicuíba é bicampeã da Copa Cajamar

Carapicuíba conquistou pelo segundo ano consecutivo o título da Copa Cajamar de Vôlei. A seleção feminina adulta venceu a seleção de Santana de Parnaíba na partida final por 2 sets a 0.

Apesar da disputa equilibrada no início da partida, o time carapicuibano conseguiu abrir boa vantagem para ganhar o primeiro set pelo placar 25 a 12. No segundo set, a equipe de Santana chegou a ficar à frente no placar abrindo dois pontos de vantagem, mas as comandadas do técnico Junior reagiram, viraram o marcador e venceram o set por 25 a 21.

Ao término do jogo, a atleta de Carapicuíba Priscila Pedroso recebeu o prêmio de melhor jogadora da competição. Ela já havia conquistado a mesma premiação em 2013.

Carapicuíba joga pela classificação na Copa TV Esporte Mais

Após quatro rodadas tendo obtido três vitórias e uma derrota, a seleção masculina de futebol Sub 20 de Carapicuíba entra em campo neste sábado, 15, com a chance de garantir sua vaga na semifinal da Copa TV Esporte Mais.

Com nove pontos conquistados e a segunda colocação no grupo B da competição, Carapicuíba enfrentará Barueri, seu rival direto pela vaga. A partida será disputada no próximo sábado, 15, às 10h no Estádio do Niterói localizado na Av. Perimetral Norte, 246 – Cohab 2, entrada franca.