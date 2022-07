Prefeitura inaugura escadão no Jd. Ariston

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 12 de novembro de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado, 15, às 14h, inauguração do escadão de ligação entre as ruas Uruguaiana e Gália, no Jardim Ariston. A construção durou aproximadamente um mês, a obra foi realizada com verba municipal e executada pela Secretaria de Serviços Municipais (SSM).

Esta nova via de acesso é uma reivindicação antiga dos moradores da região, pois no local, havia apenas um beco que era utilizado como passagem de pedestres.

Além desta realização, outras obras seguem em ritmo acelerado e na próxima semana serão iniciados trabalhos de revitalização do Calçadão de Carapicuíba, na região central da cidade.

A fonte da Praça das Bandeiras também passará por manutenção e a previsão é de que volte a funcionar antes do Natal. Com a delicada situação de fornecimento de água no Estado de São Paulo e a falta de chuvas, a Prefeitura vai utilizar água de reuso para abastecer a fonte e será instalada uma bomba de sucção para promover o ciclo contínuo da água. Dessa forma, não haverá desperdício ou risco de desenvolver doenças como a dengue.

Para economizar energia elétrica, a fonte funcionará em períodos alternados durante o dia e ficará desligada de madrugada. Também está prevista para janeiro de 2015 a inauguração da área de lazer do Jardim das Pedras.

“Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias contra as principais lutas. Estamos trabalhando para alcançar este objetivo”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.