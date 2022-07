Alunos de Carapicuíba simulam votação eleitoral

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 12 de novembro de 2014

Nesta quarta-feira, 12 de novembro, aconteceu na Emef Professor Argeu da Silveira Bueno, na Cohab 5, uma aula de democracia e voto consciente, Os alunos da escola simularam uma votação elegendo Deputado Estadual e Federal, Governador, Senador e Presidente.

O objetivo é mostrar a importância do voto consciente, e fazer com que as crianças compreendam melhor o processo eleitoral. O trabalho contou com a colaboração de todos os profissionais e alunos da escola e teve como coordenador o professor de Educação Física, José Jorge Ribeiro Silva.

Os alunos eleitos fazem parte do 3° e 5° anos do Ensino Fundamental. São Ana Carolina, Jhenifer, e Manuela (Deputadas Estaduais), Raíssa e Cassiane (Deputadas Federais), Karen (Senadora), Geovana (Governadora) e Ricardo (Presidente).

A Emef integra a rede municipal de Educação, que desenvolve diversos programas para garantir a qualidade no ensino. O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância de ensinar valores ligados à cidadania e responsabilidade social desde os primeiros anos de vida, já que as crianças são os adultos do futuro.