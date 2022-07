Carapicuíba inicia sua participação nos 78º Jogos Abertos do Interior

Data de Publicação: 18 de novembro de 2014

Carapicuíba inicia sua participação na 78º Edição dos Jogos Abertos do Interior que neste ano tem a cidade de Bauru como sede e acontece entre os dias 17 e 29 de novembro. A competição está dividida em 25 modalidades, com mais de 220 cidades participantes e cerca de 15 mil atletas. Os atletas de Carapicuíba seguem para Bauru dia 19, quarta-feira.

Como já é de costume, as delegações ficam em alojamentos montados em escolas e os representantes de Carapicuíba juntamente com funcionários da Secretaria de Esporte e Lazer (Secel) estão alojados na Escola Estadual Joaquim Madureira, no bairro Parque Vista Alegre. A delegação que representa a cidade conta com 17 atletas que competirão pelo vôlei feminino e tênis de quadra masculino.

Sobre os Jogos Regionais

A história dos Jogos Abertos do Interior começou em 1936, quando foi organizada a primeira edição da competição, em Monte Alto, interior de São Paulo. À frente dessa empreitada estavam Horácio “Baby” Barione, ex-jogador de basquete de importantes clubes da capital paulista, e Manuel Carvalho Lima, então presidente da Associação Montealtense.

Nesses 75 anos, apenas uma vez os Jogos Abertos não aconteceram. Foi em 1989, quando uma greve de professores da rede estadual de ensino inviabilizou a utilização das escolas estaduais como alojamento. As competições voltaram no ano seguinte, com a disputa na cidade de Araçatuba.

