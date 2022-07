Camaleão é o Campeão do Campeonato de Veteranos 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de novembro de 2014

O G.R.Camaleão conquistou neste domingo, 16, o título do 19º Campeonato de Veteranos, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba. Jogando com a vantagem do empate por ter melhor campanha na competição, a equipe empatou em 1 a 1 com o Renegados F.C.

Além do troféu de campeão, o Camaleão levou os prêmios de melhor defesa (três gols sofridos), artilheiro – bola de ouro com Elson da Rocha (oito gols), jogador destaque da final (Genilson Melo) e treinador bola de ouro (Elizeu Cavalcante).

Os demais prêmios foram entregues para Valdir Berlucio, A.D. Vasco da Gama (bola de prata, oito gols), João Bosco, Renegados F.C. (seis gols – bola de bronze), Soneca, Renegados F.C. (treinador bola de prata) e para a equipe de arbitragem que apitou a partida decisiva.

Participaram da cerimônia de entrega dos troféus e prêmios individuas a Secretária de Esportes, Fátima Brito, e o deputado estadual de Carapicuíba, Isac Reis.

Atleta de Carapicuíba vence a 1ª Corrida e Caminhada FNC

Idevildo Dantas, da equipe de atletismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba conquistou neste domingo, 16, a medalha de ouro na 1ª Corrida e Caminhada da Qualidade de Vida FNC.

O atleta completou os 5 km de prova em 14m38s e Elvis Santana, também da equipe de atletismo de Carapicuíba, terminou a disputa na quarta colocação com o tempo de 15m37s.

Além de participar com seus atletas, a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba ajudou na organização do evento, com professores que sugeriram o traçado para realização da corrida e caminhada.