Carapicuíba registra Índice Zero em mortes por afogamento em 2014

Data de Publicação: 18 de novembro de 2014

A Coordenadoria de Defesa Civil de Carapicuíba alerta a população para o risco em utilizar os lagos dos Parques Paturis e Aldeia para banho!

Em 2008 foi registrado um número elevado de acidentes com água em Carapicuíba, contabilizando 58 mortes por afogamentos, sendo 90% crianças ou adolescentes.

Esses dados foram determinantes para o desenvolvimento de um forte trabalho de prevenção de acidentes que contou com a atuação em intensa da Prefeitura e de todos os agentes da Defesa Civil. Ações preventivas são realizadas, como palestras permanentes em escolas, igrejas e associações de moradores, assim como a colocação de placas informativas ao longo dos parques e entrega de materiais informativos sobre o risco afogamentos e acidentes com água.

Como resultado desses esforços, nos anos seguintes esse índice foi caindo drasticamente até que, em 2012, nenhuma morte por afogamento foi registrada no município, em 2013 uma morte e neste ano não foi registrado nenhum acidente com vítima fatal por afogamento.

A campanha é permanente e visa manter o índice zero e, para isso, contamos com a atuação da Guarda Civil Municipal, Policia Militar, Corpo de Bombeiros e com a colaboração de toda a população.

Faça sua parte e participe dessa campanha! Oriente seus filhos, vizinhos, amigos e familiares a não utilizarem os lagos dos parques para banho. A morte por afogamento e rápida e silenciosa, não deixe essa tragédia fazer parte da sua vida.

Defesa Civil de Carapicuíba

Coordenadoria: Rua Xapuri 420, Aldeia de Carapicuíba. Tel. 4146-5810

Núcleo Cohab: Rua Alterosa, 108 A – Cohab 5.