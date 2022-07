Av. Inocêncio Seráfico recebe nova pintura de sinalização de trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 19 de novembro de 2014

Rua da Consolação, na região da Fatec/Etec, também passou por limpeza e pintura das calçadas.

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) iniciou nesta semana a fase de pintura e sinalização de solo na Av. Inocêncio Seráfico, complementando o projeto de revitalização desta que é uma das principais avenidas da cidade.

As benfeitorias abrangem toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além de lombadas e cruzamentos que são demarcados com sinal de preferência. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez do trânsito e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

Os trabalhos de sinalização continuarão conforme a empreiteira responsável pela obra for concluindo as etapas de recapeamento e reconstrução das calçadas.

Além da Av. Inocêncio Seráfico, a Rua da Consolação (região do Parque Gabriel Chucre, Fatec e Etec) também recebeu nova pintura de solo e limpeza das calçadas.

“Teremos em breve, de ponta a ponta, do começo, no centro de Carapicuíba, ao seu final, na Aldeia, um Nova Inocêncio Seráfico, que vai beneficiar a todos – o pedestre, o motorista, o transporte coletivo e o comercio em sua extensão. Uma obra de quase trinta milhões de reais que realizamos a partir da elaboração do nosso projeto para a obtenção do recurso”, destaca o prefeito Sergio Ribeiro.

Inocêncio Seráfico é destaque

As obras na Avenida Inocêncio Seráfico envolvem não só o recapeamento da pista, que compreende a “raspagem” do asfalto antigo e a colocação de uma nova camada em toda a via, mas também a reconstrução de guias e calçadas.

As novas calçadas contarão com metragens específicas e acessos para pessoas com necessidades especiais, como guias rebaixadas nas travessias de pedestres. A pavimentação dos passeios públicos foi especialmente pensada para ajudar na drenagem da água para o solo, evitando a impermeabilização total da calçada.

Os locais com guia rebaixada serão respeitados e o estacionamento de veículos em calçada será mantido nos locais onde também houver espaço suficiente para a circulação de pedestres. Os proprietários de imóveis na Av. Inocêncio Seráfico não precisam arcar com nenhuma despesa, pois toda a remodelação está prevista em projeto.

Nos cruzamentos a implantação de semáforos com aviso sonoro de tempo para travessia de pedestres, auxiliando pessoas com deficiência auditiva. Serão colocadas duas lombadas especiais, do tipo “lombofaixa”, um novo tipo de dispositivo que mescla faixa de pedestres e lombada.