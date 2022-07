Carapicuíba Comemora semana da Consciência Negra

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de novembro de 2014

De 20 a 28 de novembro, Carapicuíba realiza atividades culturais para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra. As atividades preparadas pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretarias da Educação e Governo, levam arte, reflexão e debate a crianças, jovens e adultos, difundindo a importância histórica e cultural do Dia da Consciência Negra.

O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é marcado em Carapicuíba como feriado municipal para lembrar a luta contra o preconceito racial e pela valorização da raça negra na formação do povo brasileiro e na cultura do nosso país. A data também homenageia o líder Zumbi e o Quilombo dos Palmares, um dos principais símbolos da resistência à escravidão no Brasil.

O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro criou em 2010, a CEPIR – Coordenadoria Especial de Políticas de Igualdade Racial, responsável por propor políticas públicas de inclusão racial. Ele enfatiza que “a luta contra o preconceito, seja qual for, deve ser encampada por todos, a começar pelas instituições públicas, propondo uma forma de relacionamento mais humano e fraterno”.

Acompanhe as atividades:

20/11 no Calçadão – 9h às 14h

Caminhada com povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas e congadas do município, exposições, oficina de horta suspensa, dança e apresentações musicais de crianças das Emefs, Programas Mais Educação e Brasil Alfabetizado, Dança de alunos da Secretaria de Esporte, desfile de vencedoras do Concurso Beleza Negra, presença de Liberto Solano Trindade, ativista do movimento pela igualdade racial e rodas de Capoeira e Maculelê.

21/11 – Aldeia de Carapicuíba – 13h

Encontro com o rei de Ifon (Nigéria)

26/11 – Centro Histórico CHULA – Av. Amazonas, 55 – Cohab II – 19h30

Vídeos “Cem anos de Solano Trindade” e “A saga besouro”

28/11 – Arte e Ginga (Mestre Cicinho) – Rua Mauá, 19 – Cidade Ariston – 19h30

Exposição de vídeo “Cem anos de Solano Trindade” e Palestra

ATIVIDADES NO CAPS INFANTIL

O CAPS-I (Centro de Assistência Psico-Social – Infantil), que fica na rua José Fernandes Teixeira Zuza, 500, Vila Cretti, realiza de 24 a 28 de novembro, atividades para público infantil, lembrando o Dia da Consciência Negra. O evento é aberto para toda a comunidade. Confira abaixo: