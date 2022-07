Prefeitura conclui entrega de apartamentos do PAC Tambory

Data de Publicação: 26 de novembro de 2014

Neste sábado, 29 de novembro, a partir das 10 horas, as últimas 140 famílias residentes no Murão, junto ao córrego Cadaval, recebem, em cerimônia com autoridades, as chaves para o início da nova vida no Residencial Tambory. Com este evento, a Prefeitura de Carapicuíba conclui a entrega dos 532 apartamentos do PAC Cadaval.

Com mais esta entrega, a Prefeitura beneficia uma quantidade inédita de pessoas que viviam em situação de risco ou em áreas irregulares. Em quase 50 anos de existência, é a primeira vez que o município de Carapicuíba atende, em uma mesma administração, moradores de três áreas diferentes: Murão, Savoy e Porto de Areia, ultrapassando a marca de mais de 1000 apartamentos, sendo 532 no Residencial Tambory e 516 no Residencial Jardim das Flores.

A Prefeitura tem dois outros empreendimentos em construção, um na Estrada do Jacarandá, em parceria com a CDHU, com 119 apartamentos e outro na Estrada do Pequiá, com investimentos do Governo Federal – PAC Cadaval, com 192 apartamentos.

Em breve, a Prefeitura fará a atualização de informações de famílias que já se cadastraram e que tenham interesse em participar do sorteio de novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida.

O prefeito Sergio Ribeiro convida a população para prestigiar o evento e atualizar seu cadastro. “Este é uma importante investimento que mudou a vida de muitas famílias e está mudando a história da cidade”, lembrou. Os recursos do PAC, que foram aprovados no Governo Lula e ampliados no Governo da presidente Dilma, possibilitaram o avanço das obras, com canalização, drenagem, regularização fundiária e pavimentação da Avenida Marginal do Cadaval, que será a alternativa para a Av. Inocêncio Seráfico.

Serviço:

Entrega dos 140 apartamentos do Residencial Tambory

Dia 29 de novembro, sábado, a partir das 10 horas

Av. Marginal do Cadaval em frente ao Condomínio