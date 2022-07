Prefeitura oferece até 100% de desconto em programa para quitação de débitos

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 26 de novembro de 2014

A Prefeitura iniciou neste o programa Liquida 100% para promover a quitação das dívidas com o município. Por meio do REFIS (Programa de Recuperação de Débitos Fiscais), dívidas de IPTU e ISS podem ser pagas de forma facilitada em até 96 parcelas, com juros e multas menores. O prazo vai até 31 de dezembro. Aproveite!

O programa vale para dívidas geradas até 31 de dezembro do ano passado. Já os descontos nos juros e multas variam de acordo com o número de parcelas. Para os pagamentos à vista, o abatimento é de 100%. Já no caso de parcelamento até 72 meses, fica em 30%. As adesões ao REFIS podem ser feitas tanto por pessoa física quanto jurídica, mas as parcelas não podem ter valor inferior a R$ 50,00.

O atendimento é realizado das 8h às 17h na Secretaria de Receita e Rendas – Rua Célio Meucci, 64 – Vila Caldas. Dúvidas e maiores informações podem ser obtidas pelo 4164-5490 ou 4164-5697.

A íntegra da Lei 3.283 de 16 de outubro de 2014 está disponível no Portal da Prefeitura de Carapicuíba.