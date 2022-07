Carapicuíba vence primeiro jogo da final do Troféu Piratininga

Data de Publicação: 26 de novembro de 2014

Jogando contra a Liga Amadora de Itapevi de Futebol de Salão na casa do adversário, a Seleção de Carapicuíba formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba e a Liga Carapicuibana de Futebol de Salão venceu a primeira partida da decisão do Troféu Piratininga 2014, pelo placar de 2 a 0.

O jogo de volta será disputado no dia 7 de dezembro, às 11h30 no Ginásio Ayrton Senna localizado na Av. Antônio Faustino dos Santos, 98, Cohab 5. Se vencer a competição, Carapicuíba se tornará bi-campeã do torneio, a primeira conquista foi em 2007.

Copa Carapicuíba Sub 20 tem semana decisiva

A Copa Carapicuíba de Futebol sub-20, torneio organizado pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba e a Liga de Futebol de Carapicuíba, terá uma semana de jogos decisivos.

Na quarta-feira, 26, Seleção de Cotia e Rosário Central às 14h30, e Seleção de Itapevi e A.E. Araçatuba às 16h, fazem as semifinais da competição.

Já na sexta-feira, 28, às 15h o vencedores das partidas entre a Seleção de Cotia e Rosário Central e Seleção de Itapevi e A.E. Araçatuba fazem a final da 2ª Copa Carapicuíba de Futebol sub-20. Os jogos dessa semana serão realizados no Estádio Municipal de Itapevi, localizado na Rua Samuel da Rocha Galvão nº 175 – Vila Nova Itapevi. A entrada é gratuita.