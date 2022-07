Aldeia de Carapicuíba comemora o dia da sua Padroeira Santa Catarina

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 26 de novembro de 2014

A tradicional Festa de Santa Catarina, que aconteceu de 16 a 25 de novembro na Aldeia de Carapicuíba, encerrou na noite de terça-feira com missa, música e bolo. O evento foi marcado com a presença de devotos, festeiros e admiradores que, juntamente com a Comunidade Católica de Santa Catarina, organizaram as atividades.

Durante a novena, que abordou alguns fatos históricos da vida e testemunho de Catarina de Alexandria e de graças alcançadas através de sua intercessão, cada dia foi marcado por uma bênção diferente, dentre elas, orações aos músicos, estudantes, aos idosos e às famílias. No decorrer dos dias houve diversas atividades, atrações culturais e almoço oferecido a todos os presentes nessa grande festa.

O enceramento deu-se com missa celebrada pelo Padre José Aparecido Pereira, apresentação musical da Escola de música Tim Maia, enquanto um enorme bolo era servido aos participantes.

A Festa e a Romaria de Santa Catarina são comemoradas tradicionalmente pelas famílias da região da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba e fazem parte do calendário da Prefeitura de Carapicuíba.