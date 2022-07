Aldeia traz a 2ª edição do “Rumo aos 300 Tambores” neste sábado.

Data de Publicação: 27 de novembro de 2014

A Oca – Escola Cultural por meio da Secretaria de Cultura de Carapicuíba convida a toda população para participar da 2ª edição do “Rumo aos 300 Tambores”.

O evento, que acontece no próximo dia 29 de novembro, exalta a cultura africana com apresentações de toque de tambores e danças típicas. As apresentações acontecerão no Centro Histórico da Aldeia de Carapicuíba e na sede da OCA abrindo espaço para todos que quiserem tocar, dançar e cantar juntos.

PROGRAMAÇÃO

Polo 1 – sede da OCA

11:00h – Oficina com Mestre Cicinho

12:30 h – Almoço

14:30 h – Oficina – moda e as influências da cultura Africana – com Laura Yamane

15:30 – Concentração dos grupos e mestres na OCA

Polo 2- Praça da Aldeia

16:00 – Oficina de Turbante com Alessandra Oliveira

17:30 – Oficina de dança com Arlete Alves

•Dança Guerreira

•Sem Professores

•DagbáIjo

19:00 – Cantos com os Babalorisás

Tata Tauá , Pai Nagô , Pai Duda – representantes da religião de matriz Africana do município de Carapicuíba

•Consagração de todos os Tambores com variadas tradições brasileira, Jongo, Samba, Maracatu, Samba Reggae, Coco, batuques e Samba Rural Paulista.