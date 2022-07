Implantação do Programa “Crack, é possível vencer” traz mais segurança para Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 27 de novembro de 2014

Carapicuíba recebeu nesta quarta-feira, 26, o representante pelo Ministério da Justiça da equipe de aquisições do Programa “Crack, é possível vencer”, tenente Jackson Robledo, da Polícia Militar do Distrito Federal que visitou o município para vistoriar um microônibus com câmaras de video monitoramento, duas motos e dois carros que vão atuar na prevenção do uso de drogas, promover a atenção integral ao usuário e enfrentar o tráfico. O prefeito Sergio Ribeiro recepcionou a todos e participou da inspeção dos veículos que já estão adesivados com os logos oficias.

Com a entrega da unidade móvel serão realizados estudos técnicos para definir os locais ideais para a instalação de 20 câmeras de videomonitoramento. Em breve será entregue armamento de choque e não letal, itens também que fazem parte do kit do programa.

O equipamento que chega ao município significa mais um passo na implantação do Programa “Crack, é possível vencer” , instituído pelo Governo Federal através do Ministérios da Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tem o intuito de combater o tráfico desta e outras drogas em nossa cidade, bem como orientar e atuar na prevenção, em especial à juventude. Por isso, o programa envolve não só aspectos da segurança, o que é importante para toda a população, mas a atuação de outras secretarias municipais como Educação, Assistência Social e Saúde

A estrutura completa destinada pelo governo federal prevê, ainda, consultório médico volante, capacitação profissional para professores e servidores da área da assistência, novos centros de atendimento psicossocial (CAPS) para crianças e adultos, serviço de atendimento social na rua e atendimento em clínicas terapêuticas.

Entre os dias 29 de setembro e 24 de outubro, agentes da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar participaram de treinamento sobre técnicas de polícia comunitária para atuarem no programa. O curso de 200 horas faz parte da preparação para os guardas que atuarão “Crack, é possível vencer”.

“O problema da dependência química só pode ser enfrentado com a integração de União, estados, municípios e sociedade. Com a participação de todos, podemos superar qualquer dificuldade”, ressalta o prefeito.

O Programa

Lançado pelo Governo Federal em maio de 2013, o programa reúne diversas ações que envolvem diretamente as políticas de saúde, assistência social e segurança pública e, de forma complementar, ações de educação e de garantia de direitos. As iniciativas são organizadas em três eixos temáticos: prevenção, cuidado e autoridade.

O Programa “Crack, é possível vencer” está estruturado em todo o Brasil e conta com ações dos Ministérios da Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Carapicuíba aderiu oficialmente ao programa em 24 de maio e no município a estrutura se dá por meio das Secretarias de Segurança, Saúde, Educação e Assistência Social, Polícia Militar e Entidades com trabalhos voltados a recuperação de dependentes químicos.