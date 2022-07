Carapicuíba celebra Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 28 de novembro de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) realizam no próximo dia 03 de dezembro, quarta-feira, das 9h às 17h, em parceria com o hipermercado Extra, ação de cidadania para promover o uso consciente das vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência.

Agentes da SMTT e representantes do CPMD estarão no local para orientar os motoristas sobre a Lei nº 10.098, de 19 de Dezembro de 2000, artigo 7º, que dispõe sobre a disponibilidade de vagas exclusivas que devem ser equivalentes a 2% do total, sendo obrigatória ao menos uma vaga, devidamente sinalizada. Os motoristas que desrespeitarem o uso das vagas para deficientes e idosos receberão um panfleto de “multa moral”, com informações educativas sobre regular desses espaços.

Esta iniciativa celebra o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1998, tem por objetivo provocar a reflexão sobre as questões relacionadas à deficiência e buscar a inclusão dos deficientes na sociedade.

Segundo senso de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são considerados os seguintes tipos de deficiência: visual, auditiva, motora e mental/intelectual e, para as três primeiras, também verificou o grau de severidade. Os resultados revelam que, no Brasil, quase um quarto da população (23,9%) tinha algum tipo de deficiência, o que significa cerca de 45,6 milhões de pessoas.

“Valorizar e zelar pelos direitos de deficientes e idosos promove o respeito ao cidadão e ajuda a construir uma cidade mais humana e justa. Iniciativas como esta são exemplos do compromisso desta administração com o bem estar de todos os moradores de Carapicuíba”, enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro.

Cartão para estacionamento oferece mais benefícios em Carapicuíba

Deficientes físicos e idosos podem solicitar na Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba os cartões de identificação especial para utilizar nas vagas de estacionamento em vias públicas. O beneficiado pode usar seu cartão em outras cidades, pois ele é válido em todo o território nacional.

Carapicuíba inova e oferece ainda mais benefícios aos seus moradores tornando gratuito o uso da vaga em áreas públicas aos portadores da credencial. Em outras cidades, mesmo com a apresentação do cartão, o usuário não fica isento do pagamento da taxa para estacionar em área de Zona Azul.

Para solicitar o cartão, é preciso comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), na Rua João Acácio de Almeida, 230, Jardim das Belezas, de segunda a sexta entre 8h e 17h. Os cartões são entregues na hora, devem ser renovados a cada dois anos e são intransferíveis.

Os documentos necessários são:

Idosos: RG e comprovante de residência originais e ter idade igual ou superior a 60 anos.

Pessoas com Deficientes: RG e comprovante de residência originais e laudo médico com número do CID.

Serviço:

Educação para uso consciente de vagas especiais para estacionamento

Data: 03/12/2014 – quarta-feira

Horário: 9h às 17h

Local: Hipermercado Extra – Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha Abreu, 277 – Centro, Carapicuíba