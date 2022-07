Carapicuíba ganha pluviômetros automáticos

Data de Publicação: 28 de novembro de 2014

Nesta quinta-feira, 27 de novembro, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria da Defesa Civil, e o Centro de Monitoramento e Alertas e Desastres Naturais (CEMADEN), instalaram aparelhos pluviométricos que auxiliam na previsão de desastres naturais, ajudando a reduzir danos socioeconômicos e ambientais. Os pluviômetros automáticos são aparelhos meteorológicos usado para recolher e medir, em milímetros, a quantidade de chuva em um local determinado.

Os primeiros pluviômetros de Carapicuíba foram instalados na Escola Estadual Luiz Pereira Sobrinho, no Jardim Tonato e na Fatec/Etec na Vila Gustavo Corrêa, região central da cidade.

Os locais foram escolhidos a partir de análise quanto a proximidade de áreas de risco de desastres naturais. Para a instalação, foi necessário o estabelecimento de parcerias com as escolas, para abrigar este equipamento.

Os pluviômetros são fruto da parceria da Prefeitura com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Graças ao bom relacionamento com os Governos Federal e Estadual, o prefeito Sergio Ribeiro tem trazido recursos e melhorias para o município, como as obras de recapeamento nas ruas e avenidas centrais, terminal do Novo Centro, construção dos conjuntos Tambory (Vila Menck) e Jardim das Flores (Vila Helena), para moradores do Murão, da Savoy e Porto de Areia.