Prefeitura conclui entrega de 532 apartamentos do PAC Tambory

Data de Publicação: 29 de novembro de 2014

Neste sábado, 29 de novembro, mais 140 famílias residentes na Comunidade do Murão, junto ao córrego Cadaval, assinaram os contratos para o início da nova vida no Residencial Tambory, em cerimônia que contou com a presença de autoridades municipais, representante da CDHU, Deputado Federal eleito Valmir Prascidelli, Pedro Gualtieri, diretor da empresa responsável pela obra de construção das moradias e Simone Magalhães, representante dos moradores da comunidade. Com este evento, a Prefeitura de Carapicuíba concluiu a entrega dos 532 apartamentos do PAC Cadaval.

Com mais esta entrega, a Prefeitura beneficia uma quantidade inédita de pessoas que viviam em situação de risco ou em áreas irregulares. Em quase 50 anos de existência, é a primeira vez que o município de Carapicuíba atende, em uma mesma administração, moradores de três áreas diferentes: Murão, Savoy e Porto de Areia, ultrapassando a marca de mais de 1000 apartamentos, sendo 532 no Residencial Tambory e 516 no Residencial Jardim das Flores.

A Prefeitura tem dois outros empreendimentos em construção, um na Estrada do Jacarandá, em parceria com a CDHU, com 119 apartamentos e outro na Estrada do Pequiá, com investimentos do Governo Federal – PAC Cadaval, com 192 apartamentos.

Em breve, a Prefeitura fará a atualização de informações de famílias que já se cadastraram e que tenham interesse em participar do sorteio de novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou o momento histórico que essa realização representa “Nesse momento as pessoas estão recebendo mais que uma casa própria, estão recebendo dignidade”. O prefeito anunciou ainda que as ruas nos arredores do Conjunto Habitacional Tambory, com asfalto prejudicado durante as obras, serão recapeadas em breve.

Os recursos do PAC, que foram aprovados no Governo Lula e ampliados no Governo da presidente Dilma, possibilitaram o avanço das obras, com canalização, drenagem, regularização fundiária e pavimentação da Avenida Marginal do Cadaval, que será a alternativa para a Av. Inocêncio Seráfico.