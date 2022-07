Carapicuíba realiza Oficina sobre Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 4 de dezembro de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba realizou através da Coordenadoria das Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM), no dia 25 de novembro, Oficina de Apropriação da Política e do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres.

O encontro teve como objetivo aprofundar o debate sobre as políticas sobre o Pacto com representantes da Comissão Intersecretarial, a fim de aprofundar o conhecimento deste tema e elaborar o planejamento.

Participaram da oficina representantes da Comissão Intersecretarial, do Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Crevim) e também a senhora Sonia Azevedo, representante da Secretaria das Políticas para as Mulheres de Itapevi.

Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho

A Prefeitura de Carapicuíba realizou entre os dias 24 e 28 de novembro a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat). O evento aborda temas como prevenção de acidentes, saúde e qualidade de vida do servidor público.

Um dos eventos realizados nesta semana foi uma palestra, dia 26, sobre assédio moral e sexual, através de parceria entre as Secretarias de Administração e Governo, representadas pela Coordenadoria das Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM) e membros da (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) CIPA. A palestrante foi a senhora Luiza da Costa, da Secretaria da Mulher Trabalhadora, que abordou o tema de forma simples e incentivou as participantes a trocar opiniões.

Combater o Assédio Moral e Sexual faz parte do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, do qual o município fez adesão em abril deste ano. Realizando esta atividade o Governo Municipal executa uma das ações propostas no Plano de Ação.

Regulamentada pela lei municipal 2.945 de 2.009, a CIPA é um relevante instrumento dos trabalhadores para tratar da prevenção de acidentes do trabalho, das condições do ambiente do trabalho e de todos os aspectos que afetam sua saúde e segurança.