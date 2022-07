Sebrae Móvel atende empresários e comerciantes no Calçadão

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2014

Os empresários de Carapicuíba poderão contar com a presença do Sebrae Móvel para buscar orientações. Os atendimentos são gratuitos para quem já é empresário e também para quem deseja começar um empreendimento.

A visita do Sebrae Móvel acontecerá nos dias 08, 11 e 12 de dezembro, das 9h as 16h, no Calçadão em frente ao Banco do Brasil. O escritório itinerante dará dicas e orientações para melhorar a gestão de empreendimentos, empresários informais que buscam a formalização e pessoas que têm o sonho de abrir o próprio negócio, mas não sabem por onde começar.

A iniciativa é uma parceira da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Receita e Rendas com o Sebrae-SP.