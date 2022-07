Prefeitura de Carapicuíba realiza apresentação de dança no Fuca

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2014

Para encerrar as atividades anuais, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura, realizará no dia 05 de dezembro, a apresentação da Oficina de Dança, a partir das 19h, no anfiteatro do Fuca.

Os alunos com seus respectivos professores subirão ao palco para apresentar aos munícipes e parentes, todo o aprendizado do decorrer do ano. As modalidades vão de diferentes coreografias que vão de linguagens do ballet clássico à dança do ventre.

Diferente do que aconteceu nos anos anteriores, as criações coreográficas são próprias de algumas alunas, fazendo o uso da linguagem de dança do ventre, da dança clássica e da dança contemporânea.

De acordo com o prefeito Sergio Ribeiro “as oficinas de dança promovem um trabalho de dedicação, envolvem os munícipes com lazer, cultura, educação, bem estar entre tantos outros estímulos que esta arte é capaz de trazer”.

As aulas retornam em 2015 e a programação e inscrição serão feitas através da Secretaria de Cultura e Turismo, gratuitamente.

Informações: 4186-0821