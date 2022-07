Poupatempo Carapicuíba: pré-operação tem início nesta segunda-feira

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2014

Antigo sonho da população de Carapicuíba, o Poupatempo encontra-se em fase final de preparação para entrar em funcionamento. Os passos para sua instalação tiveram início em março de 2013, quando o prefeito Sergio Ribeiro e o governador Geraldo Alkmin assinaram protocolo para sua implantação, em cerimônia aberta ao público.

Pelo acordo, o Município ficou responsável em ceder o local e a construção ficou por conta do Governo. O Projeto Básico elaborado pela Prefeitura foi apresentado um mês depois à Prodesp, contendo o memorial descritivo da futura obra, em área pertencente à CPTM, na Av. Deputado Emílio Carlos.

No mês seguinte, foi realizada a consulta junto a CPTM, para autorização do uso do terreno por 20 anos. A Prodesp também enviou ofício à Prefeitura (DSC 22/2013 de 14/05/2013) informando que esta área indicada pelo prefeito Sergio Ribeiro atendeu aos requisitos para a implantação de uma unidade do Poupatempo, e solicitou documentação para dar sequência ao processo.

Em agosto do ano passado, sob a alegação de falta de recursos para essa obra, o Governo Estadual desistiu daquele local. Juntos, Estado e Prefeitura passaram a procurar uma nova área, onde não fosse necessário realizar uma nova construção e que possibilitasse a implantação dos serviços em breve espaço de tempo.

Foi publicado no Diário Oficial de 23 de novembro de 2013, o início formal para a procura da área em Carapicuíba, por meio de chamamento público. Na ocasião, o então secretário de Gestão Pública, Davi Zaia, responsável pela administração do Poupatempo, reafirmou que “a parceria entre governo do Estado e prefeitura de Carapicuíba permanece para que seja possível disponibilizar os mais de 400 serviços pelo programa Poupatempo”.

Em outubro deste ano, após a escolha do local, área já construída na Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu nº 495, Vila Municipal, o prefeito Sergio Ribeiro reuniu-se com Ênio Matias, representante do Consórcio Pró-MPE, responsável pela implantação do Poupa Tempo em Carapicuíba, para dar início às reformas necessárias.

A Prefeitura acompanha a finalização da obra e prepara dez funcionários que atuarão no Ciretran, que será transferido para o Poupatempo. O sonho da população de Carapicuíba e região, que terá mais um local privilegiado para beneficiar milhares de pessoas.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou a importância da vinda do Poupatempo e demais obras que contribuem para o desenvolvimento de Carapicuíba, como o Corredor Oeste, as obras no Novo Centro, restaurante Bom Prato, entre outras. “O Poupatempo é resultado das parcerias e convênios firmados entre prefeitura e Governo Estadual a partir da nossa iniciativa, com elaboração de projeto e viabilização de local”.

Nesta segunda-feira tem início a pré-operação

Etapa após o curso preparatório, a pré-operação, começa nesta segunda-feira, 8/12 a partir das 8h, devendo durar cerca de 15 dias. Nesta etapa, a população pode ir até o Poupatempo para tirar dúvidas e conhecer o local.

Endereço: Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu nº 495, Vila Municipal.