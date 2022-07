Carapicuíba é Bicampeã do Troféu Piratininga

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2014

A Seleção de Futsal Masculino Sub 20 de Carapicuíba, formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a LICAFUSA (Liga Carapicuibana de Futebol de Salão), conquistou neste domingo, 7, em Carapicuíba, o bicampeonato do Troféu Piratininga, torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol de Salão.

Os atletas carapicuibanos precisaram suar a camisa para superar a forte Seleção de Itapevi, mas na prorrogação a Seleção de Carapicuíba, incentivada por mais de 400 torcedores presentes no Ginásio Ayrton Senna, conseguiu vencer por 1 a 0. A equipe foi campeã pela primeira vez em 2007.

A premiação contou com a presença da Secretária de Esportes Fátima Brito e do cantor Netinho de Paula e ambos parabenizaram os atletas pela conquista da competição.

Vôlei fatura o terceiro lugar na Copa LMN

Em um ano repleto de bons resultados, a Seleção Feminina de Vôlei de Carapicuíba conquistou mais um troféu para nossa cidade neste domingo, 7, ao derrotar o Coopercotia pela Copa LMN.

As atletas carapicuibanas entraram em quadra para disputar o 3º lugar da competição e não deram chance para as adversárias, vencendo o jogo por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 18, 25 a 18 e 25 a 16.

Com o resultado a seleção de Carapicuíba repete a campanha do primeiro semestre no torneio quando também obteve a terceira colocação. Além destas conquistas, em 2014 o vôlei carapicuibano conquistou o bicampeonato da Copa Cajamar e a medalha de ouro nos Jogos Regionais.