Carapicuíba forma nova turma do Programa Brasil Alfabetizado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2014

No último sábado, 06 de dezembro, cerca de 300 alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado participaram da cerimônia de encerramento, realizada no Instituto Casa da Gente, na Cohab 2 de Carapicuíba. O prefeito Sergio Ribeiro participou do evento, que contou também com a presença da secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, além de professoras e familiares dos alunos.

Com o auditório lotado, a cerimônia emocionou os participantes, que tomaram conhecimento da importância da alfabetização para a inclusão no mercado de trabalho e direito de todo cidadão.

O prefeito Sergio Ribeiro enfatizou que a participação das associações e igrejas torna realidade o sonho de milhares de pessoas que não puderam estudar quando crianças. Atento à realidade do analfabetismo no município, o prefeito Sergio Ribeiro aderiu ao Programa em 2009 quando lançou a campanha “Analfabetismo Zero”, propondo parceria com entidades, igrejas, associações de amigos de bairro e escolas municipais e estaduais. Graças a este esforço, de 2009 a 2013, o Programa já atingiu 1.564 pessoas e as turmas de 2014 já estão em formação.

O Programa Brasil Alfabetizado é resultado de uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal. Trata-se de uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade, e atende pessoas a partir dos 15 anos que não sabem ler e escrever ou que por algum motivo não se lembram ou perderam a prática da escrita e leitura. Por seis meses elas são trabalhadas para adquirirem o conhecimento básico: leitura e escrita. Depois são encaminhadas para o EJA (Educação de Jovens e Adultos) e, aí sim, se dividem em termos de primeiro e segundo do ensino fundamental.

Para mais informações sobre as novas turmas, entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 4184-7716.