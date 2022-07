Encontro do Cioeste debate violência contra a mulher

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2014

O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, recebeu na segunda-feira, 08, em seu gabinete, integrantes do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana (Cioeste). Os temas debatidos nesse novo encontro foram políticas públicas eficientes e de qualidade para garantir os direitos das mulheres vítimas de violência.

Durante o encontro, representantes do Fórum Regional de Políticas para as Mulheres e das cidades de Osasco, Barueri e Itapevi apresentaram ao presidente em exercício do Cioeste, Sergio Ribeiro, o projeto que envolve a implantação de duas Casas de Abrigo na região que engloba oito municípios.

Após as adequações do projeto, a Secretaria Executiva do Cioeste fará a avaliação para apresentação aos demais prefeitos que compõem o consórcio. As Casas Abrigo oferecem atendimento temporário para mulheres em risco de morte. Os endereços são sigilosos para garantir a segurança e integridade física da mulher, que permanece no local por no mínimo 3 meses. O objetivo é oferecer subsídios para que a mulher consiga viver de forma autônoma, sem precisar voltar para a antiga residência.