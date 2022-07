Prefeitura recebe Deputados Estaduais e Federais, Governador, Senador e Presidente Mirins

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2014

Os Deputados Estaduais e Federais, Governador, Senador e Presidente mirins estiveram na manhã desta segunda-feira, 08, no gabinete do prefeito Sergio Ribeiro. O encontro teve como objetivo apresentar aos estudantes o dia a dia do prefeito e as atividades da Prefeitura. “Agradecemos o interesse de vocês em conhecer o trabalho do executivo, e principalmente, parabenizo pela atuação de cada um na postura e nas propostas apresentadas durante a eleição mirim.” Avaliou o prefeito.

Durante a visita os candidatos mirins eleitos aproveitaram para tirar dúvidas junto ao prefeito e também falar das ações a serem desenvolvidas pela Prefeitura.

Os alunos eleitos fazem parte do 3° e 5° anos do Ensino Fundamental. São Ana Carolina, Jhenifer, e Manuela (Deputadas Estaduais), Raíssa e Cassiane (Deputadas Federais), Karen (Senadora), Geovana (Governadora) e Ricardo (Presidente). As crianças brincaram pelo pátio do gabinete conheceram alguns departamentos que trabalham para a melhoria da cidade, e fotografaram tudo que chamava atenção. Empolgadas em conhecer e conversar com o prefeito, as crianças apresentaram as propostas que cada um fez durante a “campanha”.