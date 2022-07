Domingo de decisão para o futebol carapicuibano

Data de Publicação: 12 de dezembro de 2014

O futebol amador de Carapicuíba terá no próximo domingo, 14, duas decisões no Estádio do Niterói onde serão conhecidos os campeões da Recopa Carapicuibana e do Campeonato Municipal Master.

Na primeira decisão do dia, às 9h30, Barcelona F.C. e E.C. Furacão, respectivamente, vencedores das Copas Ouro e Prata 2014, entrarão em campo para definir o Campeão da Recopa Carapicuibana 2014.

Às 11h o jogo entre Renegados F.C. e Sem Miséria F.C. valerá o troféu do Campeonato Municipal Master. Para chegar a decisão nas semifinais, Renegados superou o Meio Século por 3 a 1, e o Sem Miséria venceu a equipe América F.C. pelo placar 2 a 0.

Em ambas as partidas deste domingo no Estádio do Niterói a entrada é franca.