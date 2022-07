Carapicuíba esteve presente na 16º Volta Internacional da Pampulha

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de dezembro de 2014

A equipe de atletismo master de Carapicuíba formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a Associação Atlética – Correr é Saúde, participou no domingo, 7, da 16º Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte.

Ao todo, 15 atletas representaram a delegação de Carapicuíba na prova, como Milton Ruiz, que ficou com a 12ª colocação percorrendo os 18 km de prova em 1h15m27s. Na categoria para atletas com idade entre 55 e 59 anos o destaque foi para Milton Ruiz. Já Izau da Silva conquistou o 2º lugar com o tempo de 1h31m22s na categoria para atletas entre 70 e 74 anos.