Renegados conquista a Copa Master 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de dezembro de 2014

O Renegados F.C. conquistou no domingo, 14, a 19ª Copa Master ao empatar em 1 a 1 com o Sem Miséria F.C.. O torneio é organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba.

Por ter melhor campanha durante toda a competição, o Renegados jogou com a vantagem do empate mas, mesmo assim, a equipe abriu o placar do jogo no primeiro tempo. Na etapa final o Sem Miséria conseguiu empatar a partida, mas não teve forças para virar o marcador.

Além do título do campeonato, o Renegados F.C. levou os troféus de melhor defesa (seis gols sofridos), prêmio de treinador destaque para o técnico ‘Pernambuco’ e clube destaque de Carapicuíba em 2014, por ter chegado nas finais das Copas Veterano e Master.

Na cerimônia de premiação, que contou com a presença da secretária de Esportes e Lazer Fátima Brito e do coordenador de Defesa Civil Zezinho Almeida, forma entregues troféus para os três artilheiros da Copa Master 2014, Deda – Sem Miséria (11 gols), Cadin – América F.C. (oito gols) e Ivan – Meio Século (seis gols).

David Garcia do Sem Miséria F.C. foi eleito o melhor jogador da final, Bié e Reginaldo, respectivamente, do Sem Miséria F.C. e Meio Século receberam os troféus de prata e bronze por treinadores destaque da competição.

Barcelona vence a Recopa Carapicuíbana

O Barcelona F.C. faturou o título da Recopa Carapicuibana 2014, ao vencer por 1 a 0 o E.C. Furacão. A disputa organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba colocou frente a frente os campeões das Copas Ouro e Prata 2014.

Em jogo foi bem equilibrado e os times buscaram ultrapassar as defesas adversárias. O gol que deu o título ao Barcelona saiu em cobrança de pênalti ainda na primeira etapa da partida. O E.C. Furacão tentou esboçar uma reação, mas não conseguiu empatar o jogo e o Barcelona F.C. pode comemorar seu segundo título em 2014.

Carapicuíba recebe premiações dos Jogos da Cidade

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba recebeu no último dia 10 os troféus conquistados nos Jogos da Cidade de São Paulo 2014.

Ao todo as equipes trouxeram para Carapicuíba sete troféus, sendo três de Campeão Regional com as seleções femininas de Handebol, Vôlei e Futsal e mais três de Vice-Campeão Regional com o Futebol Feminino, Handebol e Vôlei Masculino.

Carapicuíba também obteve as premiações na artilharia do futsal feminino com Cristina Rocha, e no futebol de campo feminino com Jaqueline Paes.

O inédito troféu de vice-campeão da fase municipal do torneio conquistado pela seleção feminina de futsal é a principal premiação da cidade na competição