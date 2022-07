Poupatempo Carapicuíba – Prefeitura acompanha início do atendimento

Data de Publicação: 16 de dezembro de 2014

Desde do dia 8 e dezembro esta em funcionamento. A fase inicial de pré-operação inclui atendimento e orientação dos serviços disponíveis, sendo:

Emissão de Carteira de Identidade – já é possível fazer a foto digitalizada e pagar as taxas no local.

Ciretran – todos os serviços realizados no antigo posto na AV. Deputado Emílio Carlos estão disponíveis, inclusive a vistoria e lacração.

Agencia do Banco do Brasil para pagamento de taxas e contas

TRE – Os cartórios eleitorais de Carapicuíba, zonas 303ª e 388ª funcionam agora no Poupatempo, com atendimento para emissão e renovação do título, além do recadastramento biométrico.

Sabesp – O atendimento oferecido pela agência na Av. Celeste também foi transferido, com a possibilidade de emissão de segunda via de contas, pedidos para instalação, dúvidas, reclamações e outros.

Acessa SP – Sala com acesso à internet e ferramenta e-poupatempo, reúne mais de mil serviços públicos à população, de forma rápida e sem filas.

Triagem – Para ser atendido, o interessado deve se dirigir à triagem, onde recebe orientação sobre a documentação necessária. Caso esteja com tudo certo, recebe uma senha e é encaminhado ao guichê correspondente. Orientadores permanecem próximos aos guichês para esclarecer dúvidas.

O Poupatempo de Carapicuíba é resultado de parceria entre Governo Estadual e Prefeitura de Carapicuíba, reivindicação antiga da população. O prefeito Sergio Ribeiro acompanha passo a passo, os preparativos para a inauguração. Ele ressaltou a importância deste benefício e demais obras que “têm contribuído para o desenvolvimento de Carapicuíba, como o Corredor Oeste, as obras no Novo Centro, restaurante Bom Prato, entre outras. Por meio de parcerias, estamos colocando Carapicuíba no caminho do desenvolvimento”, frisou.

POUPATEMPO CARAPICUÍBA

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu nº 495, Vila Municipal.

Funcionamento: 8h às 18h, em dias úteis, e 8h às 13h, aos sábados.