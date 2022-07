Neste sábado, professores de Carapicuíba participam de Seminário

Data de Publicação: 17 de dezembro de 2014

Profissionais da Educação Municipal de Carapicuíba participam, neste sábado, 20 de dezembro, das 8h às 13h, do 2º Seminário Municipal do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa). O evento é realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação e acontece no auditório da FNC, à Av. Francisco Pignatari, 630 – Vila Gustavo Corrêa. 8 as 13h.

O Seminário é direcionado para professores alfabetizadores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, supervisores de ensino da rede municipal e autoridades representantes do município. O objetivo é discutir e trocar experiências sobre práticas pedagógicas para o ensino de matemática, articulado com a Língua portuguesa.

O PNAIC foi criado pelo Governo Federal como um amplo pacto entre governantes, educadores, pais e toda a sociedade para garantir recursos e instrumentos para que as crianças sejam alfabetizadas até o final do 3º ano do ensino fundamental. Além da formação de professores, as escolas estaduais e municipais recebem novos livros didáticos, obras de apoio ao professor, recursos digitais e conteúdos multimídia específicos para a alfabetização.

Desde 2009, a prefeitura de Carapicuíba adotou importantes medidas para garantir o acesso e a permanência das crianças na escola, como a alimentação escolar feita na própria escola, uniforme e material escolar gratuito, capacitação e formação de professores, aumento de vagas, dentre outras ações. O resultado foi possível aferir na Prova Brasil deste ano, quando todas as escolas municipais de ensino fundamental tiveram médias maiores do que os anos anteriores.

O prefeito Sergio Ribeiro afirma que “Estamos em sintonia com as metas do Governo Federal e aos princípios da educação de qualidade, que significa cidadania a nossas crianças, os adultos do futuro”.