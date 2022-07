Cioeste aprova passe livre para estudantes e abrigo para mulheres

Data de Publicação: 18 de dezembro de 2014

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) definiu em sua última reunião de 2014, realizada em Barueri nesta quinta-feira, 18 de dezembro, a concessão de passe livre em transportes públicos para alunos das oito cidades associadas. Definiu ainda, projeto para instalação de Casa Abrigo para mulheres em Pirapora do Bom Jesus.

O Cioeste é composto pelos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Segundo o presidente do consórcio, prefeito Sergio Ribeiro, de Carapicuíba, o transporte gratuito para estudantes já foi definido, restando alinhar questões técnicas e operacionais para sua implantação regional.

Segundo o prefeito, a Cioeste priorizou, em relação ao transporte público, a implantação de medida que beneficia milhares de estudantes nos oito municípios. “Nosso foco principal neste momento, não é a questão de eventual reajuste de tarifa, mas sim, a necessidade de criar um incentivo para este importante segmento social da população, que são os estudantes”, enfatizou.

Casa abrigo para mulheres da região

Os prefeitos e representantes das cidades também conversaram na quinta com as integrantes do Fórum das Mulheres da Região Grande Oeste. Na oportunidade, eles apresentaram o projeto para a criação de uma Casa Abrigo para acolher mulheres vítimas de violência.

Como resultado do diálogo, ficou estabelecido que Pirapora do Bom Jesus disponibilizará um imóvel para a Casa Abrigo, pela localização estratégica e distante dos grandes centros urbanos. O Cioeste indicou ainda que, após a análise de custos e funcionamento, um segundo equipamento pode ser trazido para outra localidade da região.

O consórcio também estabeleceu a criação de um Grupo de Trabalhos (GT) destinado ao tema “gênero e diversidades”, constituindo assim novas ações voltadas às questões de interesse das mulheres. “Estávamos sozinhas e agora os prefeitos somam suas vozes ao nosso trabalho. A Casa Abrigo será a primeira de muitas conquistas que teremos por meio deste exercício democrático praticado pelo Cioeste”, declarou Sônia Rainho, coordenadora do Fórum das Mulheres da Região.