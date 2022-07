Secel conquista o Bicampeonato do Campeonato Intersecretarias em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de dezembro de 2014

A equipe da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba (Secel) conquistou no último dia 17 o título da edição 2014 do Campeonato Intersecretarias, promovido pela prefeitura e realizado entre funcionários das secretarias que integram a administração pública. O time da Secel ficou com o título ao vencer na decisão o time da Secretaria da Educação por 5 a 3.

Além do título, a Secel levou os troféus de artilheiro da competição com Fernando Ribeiro (13 gols) e de melhor defesa com apenas seis gols sofridos. Na disputa do 3º lugar, o time da Secretaria de Administração venceu por nos pênaltis o time B da Secretaria de Esportes e Lazer após empatar em 5 a 5 no tempo normal e ficou com o troféu de bronze.

As equipes representaram as secretarias de Esportes A, Esportes B, Educação, Administração, Saúde/Meio Ambiente/Receitas e Rendas/Assuntos Jurídico e Câmara Municipal. Cerca de 80 funcionários participaram.

A Prefeitura de Carapicuíba realiza com frequência eventos como este, como o objetivo de compartilhar informações e experiências, oferecendo aos funcionários um momento de descontração e integração, para que o ambiente profissional se torne mais interativo, favorecendo o exercício das funções no dia a dia e maior qualidade no atendimento à população.