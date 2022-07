Carapicuíba inaugura 63º Poupatempo do estado

Nesta terça-feira, 30, às 10h, o prefeito Sergio Ribeiro recepcionou o governador Geraldo Alckmin para a cerimônia de inauguração do Poupatempo de Carapicuíba. A 63ª unidade do estado de São Paulo fica na Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu nº 495, próximo ao Fórum e funciona desde o dia 8 de dezembro.



Participaram da cerimônia diversas autoridades, como deputados estaduais, secretários municiais e vereadores. O secretário estadual Vladimir Caputo, de Gestão Pública iniciou os pronunciamentos, enumerando dados a respeito do novo Poupatempo, entre eles, que já foram atendidas 9.600 pessoas de 8 a 24 de dezembro.

O prefeito Sergio Ribeiro, em seu discurso, lembrou que a reivindicação do Poupatempo é antiga, feita por diversos líderes e vereadores. O primeiro a trabalhar pela sua vinda foi o carapicuibano Ordem de Moura, líder comunitário do bairro Ariston. “Há 12 anos, o Ordem percorria as ruas do Ariston colhendo assinaturas para o Abaixo Assinado que foi entregue ao governo”. E reiretou: “Ordem, sua reivindicação foi atendida!”.

Sergio também anunciou, em seu discurso, que Carapicuíba vai adotar o passe livre para estudantes, junto com as oito cidades que compõem o Consórcio CIOESTE. Fez também um balanço dos investimentos recebidos pelo município: “Nossa cidade se tornou a capital da moradia popular, com a entrega de dois importantes condomínios que atendem população que vivia em áreas de risco, o Murão e a Savoy”. E frisou: “As parcerias com os governos Federal e Estadual foram determinantes para a rapidez e sucesso dessas obras, assim como a instalação do Poupatempo”.



Ao final, Geraldo Alckmin e Sergio Ribeiro descerraram a placa de inauguração. O governador referiu-se em seu discurso, aos benefícios vindos para Carapicuíba. “Estamos inaugurando dois serviços públicos essenciais: o Poupatempo e o novo Detran, com 21 tipos de atendimentos eletrônicos, com rapidez e custo mínimo “, destacou.

O prefeito de Carapicuíba aproveitou para entregar novos requerimentos com reivindicações ao governador Geraldo Alckmin para novas obras, como canalização de córregos em bairros da cidade.