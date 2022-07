Prefeito Sergio Ribeiro cria Passe Livre para Estudantes

Data de Publicação: 30 de dezembro de 2014

Com o início do ano letivo de 2015, os estudantes de Carapicuíba passam a contar com um benefício inédito: o Passe Livre. De acordo com o Decreto do prefeito Sergio Ribeiro, de nº 4411, fica concedida isenção total de tarifas aos estudantes que utilizam transporte público no município.

Para ter direito ao benefício, o estudante precisa estar matriculado na rede pública de ensino ou ser beneficiário dos programas “Prouni” ou “Fies” no caso de estudantes do ensino superior. Deve morar no mínimo a dois quilômetros da unidade de ensino e possuir renda familiar de até dois salários mínimos mensais.

Para ver a lei na integra . No início do próximo ano serão definidas as formas para a obtenção do benefício.

GOVERNAR É REALIZAR SONHOS

O prefeito Sergio Ribeiro lembra que o sonho do passe livre para estudantes existe há mais de 25 anos. Em 1987, quando era secretário geral da UESC (União dos Estudantes Secundaristas de Carapicuíba), liderou amplo movimento pela isenção das tarifas, mas não foi atendido pelas autoridades do município.

Em 1993, quando era vereador, Sergio Ribeiro apresentou Projeto de Lei propondo a implantação do Passe Livre, que foi rejeitada pela Câmara e pelo prefeito da época. Com a recente aprovação, o prefeito expressou seu contentamento: “Depois de duas décadas, tenho o prazer de reapresentar a lei que foi não foi permitida pelo prefeito de então. É a realização de mais um sonho que é meu e de milhares de estudantes”.

CIOESTE

A concessão de passe livre em transportes públicos para estudantes foi definida como orientação na última reunião do CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) em 18 de dezembro, do qual Sergio Ribeiro é presidente. O Cioeste é composto pelos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. O governador Geraldo Alckmin também anunciou a implantação do passe livre em nível intermunicipal.