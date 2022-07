Prefeitura atualiza cadastros do Programa “Minha Casa, Minha Vida”

Data de Publicação: 7 de janeiro de 2015

De 10 a 17 de janeiro a Prefeitura de Carapicuíba disponibiliza um link neste portal para que os munícipes que fizeram inscrição no Cadastro Municipal do Programa “Minha Casa, Minha Vida” em 2009, possam fazer a atualização cadastral.

Para atualizar o seu cadastro, clique aqui .

Este procedimento é importante para que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, tenha as informações atualizadas das mais de 65 mil famílias que realizaram o cadastro, como aumento ou diminuição de membros da família, mudança de endereço, telefone, entre outros dados colhidos na época.

Além do formulário disponibilizado no portal a partir do dia 10, os interessados poderão fazer a atualização no Centro Administrativo da Prefeitura (Av. Presidente Vargas, 280) somente no dia 17 de janeiro, das 8h às 20h.

A atualização cadastral é a garantia da participação dos inscritos em sorteios de futuras unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida que forem entregues a partir deste ano.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta que Carapicuíba tornou-se a “capital da moradia popular”, com a entrega de dois importantes condomínios que atendem população que vivia em áreas de risco: o Murão e a Savoy. Os apartamentos do Condomínio Tambory e Jardim das Flores, somando chegam a mais de mil apartamentos entregues entre 2013 e 2014.