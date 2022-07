Carapicuíba realiza palestra no Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 13 de janeiro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba realiza em 21 de janeiro, quarta-feira, às 14h, na Casa dos Advogados palestra em celebração ao Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa. O evento contará com a presença de lideranças de diferentes religiões e pessoas da sociedade civil comprometidas com a luta contra a intolerância.

O evento é aberto à população e todos estão convidados a participar, obtendo maiores esclarecimentos sobre a legislação do tema, além de fomentar o respeito entre as diversas denominações religiosas e combater qualquer tipo de preconceito e discriminação religiosa. Serve ainda como reflexão e motivação na busca pela liberdade do culto religioso.

No mesmo dia serão abertas as inscrições para as pessoas interessadas em fazer parte do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir). Vinculado à Coordenadoria da Igualdade Racial (Secretaria de Governo), o Compir é órgão colegiado composto por pessoas de diferentes segmentos da sociedade civil e do governo municipal. Tem caráter permanente (sua existência não depende de decisões da gestão administrativa), consultivo (aprecia de propostas recebidas sobre as políticas de promoção da igualdade racial) e deliberativo (toma decisões e faz os encaminhamentos necessários).

para ler a Cartilha de Liberdade Religiosa, que também está disponível para download.

Os interessados podem obter maiores informações com Edson Robson na Coordenadoria de Políticas para a Igualdade Racial (Centro Administrativo – Av. Presidente Vargas, 280 – das 9h às 11h e das 14h às 16h) ou pelos telefones 4164-5427 ou 96210-7708.

21 de janeiro – Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa

A data foi instituída em 2007 pela Lei 11.635, em homenagem a Gildásia dos Santos e Santos, a Mãe Gilda, do terreiro Axé ­Abassá de Ogum, de Salvador. A religiosa do candomblé sofreu um enfarte após ver sua foto num jornal evangélico, com a manchete “Macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes”. A igreja foi condenada a indenizar os herdeiros da sacerdotisa.

Serviço:

Palestra sobre o “O Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa”.

Quando: 21 de janeiro das 14h às 16h30

Local: Casa do Advogado de Carapicuíba

Endereço: Avenida Fernanda, 75, Centro