Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial abre inscrições para eleição

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2015

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) de Carapicuíba abre dia 22 de janeiro o período de inscrições para as pessoas interessadas em fazer parte deste Conselho, e seguem até dia 19 de fevereiro.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Casa dos Conselhos, Rua São Miguel nº 156, Jd. Bela Vista, Carapicuíba, das 09h às 12h e das 14h às 17h. O telefone para informações é 4185-3772.

A eleição será de 11 representantes titulares e 11 suplentes, dos seguimentos abaixo, devidamente eleitos(as) entre seus pares, sendo:

– Um representante do movimento negro

– Um representante do movimento de mulheres

– Um representante do segmento hip hop

– Dois representantes do segmento de povos e comunidades tradicionais de matriz africana

– Um representante do segmento população indígena

– Um representante do segmento capoeira

– Um representante do segmento samba

– Três representantes do segmento religioso

No ato da inscrição, deverão ser apresentados original e cópia dos documentos abaixo, devidamente atualizados:

A) No caso de Associações/ONGs/entidades:

– Estatuto ou outro documento que comprove que a organização/entidade encontra-se legalmente constituída, e que comprove o segmento onde a mesma atua

– Ata de eleição da Diretoria

– CNPJ

– Registro geral do Representante (RG)

– CPF do Representante

– Ficha de Inscrição, conforme a tipificação do credenciamento, que deve ser entregue na Casa do Conselho

B) No caso de representantes de segmentos da sociedade civil que não fazem parte de associações, ONG’s e etc, deverão apresentar no ato da inscrição:

– Documento original da cédula de identidade (RG);

– Título de eleitor original que comprove a condição de eleitor do município de Carapicuíba e identificar na Ficha de Inscrição, o segmento o qual pretende concorrer como candidato.

