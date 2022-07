Prefeitura realiza oficina para elaborar Plano Mun. de Enfrentamento a Violência às Mulheres

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Governo, realizou na quarta feira, 14, 2º Oficina para a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contras Mulheres.

O evento contou com a presença da Comissão Intersecretarial Pró-Equidade com representantes das secretarias de Cultura, Meio Ambiente, Assistência Social, Saúde, Serviços Municipais, Obras, Desenvolvimento Urbano, Educação, Administração e Transporte e Trânsito. Também estavam presentes representantes do Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Crevim) e Projeto Acolhe (serviço especializado no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência.

Primeiro foi feita a retrospectiva das ações realizadas na área de enfrentamento a violência contra as mulheres, desde março de 2010, culminando em 2015 na elaboração do Plano Municipal que terá vigência entre 2015 e 2017. Em seguida, as participantes foram divididas em três grupos e discutiram dificuldades detectadas e sugeriram propostas para melhorar o atendimento às mulheres em situação de violência.

Elaborar o Plano Municipal de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres é fundamental para atuar na prevenção e qualificar o atendimento às mulheres que vivem nesta triste realidade.