Congresso Técnico define os grupos da Copa dos Campeões 2015

Data de Publicação: 21 de janeiro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Secel) realizou no último dia 12 o Congresso Técnico para a Copa dos Campeões Carapicuibanos 2015, torneio que inicia a temporada do futebol amador na cidade. A competição contará com a participação de 12 equipes e no congresso foi realizado o sorteio que definiu os integrantes dos quatros grupos da Copa dos Campeões.

O grupo A é composto por Brasinha, Ajax, Sem Compromisso e Unidos da COHAB V. Grupo B: Barcelona, Vasco da Gama, Palmeirinha e Família, no Grupo C estão as seguintes equipes: Manchester, Jd. Planalto, Maresias e Bola Branca.

Na primeira fase as equipes jogarão com os timer do próprio grupo em turno único e avançam para as quartas de final os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados.

O campeonato tem início marcado para o dia 21 de fevereiro e encerramento previsto para 29 de março. Todos os jogos serão disputados no Estádio do Niterói. Confira a seguir a tabela completa da primeira fase da Copa dos Campeões Carapicuibanos 2015.

1° Rodada

Data Horário Equipe Mandante Equipe Visitante 21/02 14h Brasinha F.S. x Ajax E.C. 21/02 15h30 S.E.C. Unidos da Cohab V x Sem Compromisso F.C. 22/02 9h Manchester E.C. x E.C. J. Planalto 22/02 10h30 Maresias S.C. x E.C. Bola Branca 22/02 12h Barcelona F.C. x A.D. Vasco da Gama 22/02 13h30 E.C. Palmeirinha x Família F.C.

2° Rodada

Data Horário Equipe Mandante Equipe Visitante 28/02 14h Familia F.C. x Barcelona F.C. 28/02 15h30 A.D. Vasco da Gama x E.C. Palmeirinha 01/03 9h Sem Compromisso F.C. x Brasinha F.S. 01/03 10h30 Ajax E.C. x S.E.C. Unidos da Cohab V 01/03 12h E.C. Bola Branca x Manchester E.C. 01/03 13h30 E.C.J. Planalto x Maresias S.C.

3° Rodada