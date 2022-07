Carapicuíba comemora 50 anos de emancipação

Data de Publicação: 22 de janeiro de 2015

A pouco mais de dois meses do dia em que Carapicuíba completa 50 anos de emancipação político administrativa, a Prefeitura trabalha para oferecer à população diversas atividades comemorativas, procurando resgatar a história e valorizar quem se dedicou de alguma forma para o desenvolvimento do município.

Dentre as ações propostas, estão a criação de revista comemorativa, festival de música, concurso para a escolha do Hino Oficial, Corrida Nova Inocêncio de 8 quilômetros, apresentação da história do município, Missa e Culto em ação de graças. Além dessas, outras atividades ocorrerão, promovidas por associações, grupos culturais, igrejas ou quem se propor a realizar algum evento comemorativo.

Revista comemorativa

A população pode participar, enviando fotografias digitalizadas para que faça parte do acervo da Prefeitura, podendo ser utilizadas na revista ou em outras peças publicitárias. O envio pode ser feito por meio da rede social Facebook, por e-mail ou até mesmo pessoalmente.

Confira as datas e locais dos eventos programados

Corrida Nova Inocêncio – 8k

Dia 1º de março – Da Aldeia ao Marco Zero

Inscrições até Secretaria de Esportes e Lazer

Concurso para Hino Oficial

Apresentação do hino escolhido: 29 de março

Local: Teatro Jorge Amado

Festival de Música

Eliminatórias dias 14 e 21 de março. Final: 29 de março

Local: Teatro Jorge Amado

Missa Campal na Aldeia de Carapicuíba

26 de março às 19h – Praça da Aldeia

Culto em Ação de Graças

28 de março no Gabinete – 10h

Patrocínio

Para que a sociedade civil possa colaborar no desenvolvimento das atividades, a Prefeitura publicou o edital de chamamento para os interessados em patrocinar eventos comemorativos por ocasião do cinqüentenário do município. No edital são descritas as atividades e os custos estimados. O documento está disponível no .

Contagem regressiva

Em 13 de novembro de 2013, o prefeito Sergio Ribeiro lançou a campanha Carapicuíba 50 Anos. Diversas ações que já desenvolveram e melhoraram o município e geraram crescimento econômico, com aumento de investimentos, instalação de faculdades e novas empresas. Iniciativas em andamento, como o Novo Centro e Corredor Oeste vão transformar o município, oferecendo mobilidade urbana.

A Prefeitura de Carapicuíba trabalha para construir a cidade da vida de todo cidadão carapicuibano. Esse é o caminho que está levando este município a uma nova realidade.

O prefeito Sergio Ribeiro afirma que ao completar 50 anos, “nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias que se traduzam na melhoria das condições de vida de cada cidadão. Isso só será possível se o poder público e a população trabalharem juntos, criando uma nova cultura de respeito, compromisso e amor pela cidade que acolheu milhares de imigrantes que formaram famílias e aqui tiveram seus filhos e netos. Convido toda a população para assumir este desafio”.