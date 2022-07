Rumo aos 50 anos, Carapicuíba promove Corrida Nova Inocêncio 8k

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 22 de janeiro de 2015

Prova de corrida de rua terá grande premiação e abre mil vagas para inscrições. Para participar, basta se inscrever e doar três alimentos não perecíveis.

A Prefeitura de Carapicuíba realiza dia 01 de março, a “Corrida Nova Inocêncio 8k” como parte do calendário de comemorações do aniversário de 50 anos da cidade e para marcar a conclusão das obras de revitalização completa da Av. Inocêncio Seráfico. A concentração dos atletas será no Largo da Aldeia a partir das 6h, com largada às 7h.

Percorrendo de ponta a ponta a “avenida coração” de Carapicuíba, o trajeto da prova tem cerca de 8km, com largada no Parque da Aldeia Jesuítica e chegada no Marco Zero, na Av. Miriam, onde também será feita a premiação aos campeões.

O período de inscrições para participar do evento é de 26 de janeiro a 25 de fevereiro, no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, com documento de identificação original com foto. Dias antes da corrida, em data que será amplamente divulgada, serão entregues os kits com chip, número de peito e camiseta para serem usados na corrida. Não há restrição para participar da corrida, com exceção da idade, pois é necessário ter no mínimo 16 anos e as vagas estão restritas a mil participantes.

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalha e concorrerão a uma moto zero km, que será sorteada ao final da corrida. Para os vencedores de cada categoria, divididas por idade e sexo (masculino e feminino), serão entregues troféus e prêmios para os primeiros colocados.

Marco de comemoração pelo 50º aniversário da cidade e conclusão da obra de revitalização da Av. Inocêncio Seráfico, o evento é também incentivo à prática de esportes para melhor qualidade de vida da população. Segundo o prefeito Sergio Ribeiro “investir em esporte é também cuidar da saúde das pessoas, do lado social, de desenvolvimento humano. Nossa administração investe na área, valorizando e criando novos espaços para a prática de diversas atividades esportivas”.

O evento faz parte da campanha “Rumo aos 50 anos, Novos Caminhos, um novo futuro” promovida pela prefeitura para comemorar o aniversário de Carapicuíba em 26 de março. Desde junho de 2014, diversos eventos marcam a contagem regressiva para os 50 anos, com destaque para o Resgate Histórico do Município que reuniu personalidades e familiares de pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade.

Serviço:

Para efetivar a inscrição, o participante deve doar três tipos de alimentos não perecíveis no dia da entrega dos kits para a competição. O candidato deve levar escolher um dos grupos abaixo e levar os alimentos:

Grupo 1 – óleo, feijão e fubá

Grupo 2 – açúcar, macarrão e café

Grupo 3 – leite em pó, molho de tomate e farinha de mandioca

Grupo 4 – leite em pó, macarrão e fubá

Inscrições para Corrida Nova Inocêncio 8k

Local: Ginásio de Esportes Tancredo Neves

Horário: das 8h às 18h

Documentos: documento de identificação original com foto (RG ou Carteira de Habilitação)

Endereço: Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Bairro Corintinha

Telefone: 4187-7000