Carapicuíba participou da 6ª Copa Guariba de Futebol

As seleções sub-15 e 17 de futebol masculino participaram da 6ª Copa Guariba, realizada na cidade de mesmo nome entre os dias 10 e 17 de janeiro, na região de Ribeirão Preto. As equipes são formadas pela parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba (Secretaria de Esportes e Lazer) e a LIFUCA (Liga de Futebol de Carapicuíba).

A equipe sub-15 obteve duas vitórias, um empate e uma derrota e se despediu da competição nas quartas de final. Já o time sub-17 foi mais longe no torneio, com quatro vitórias e um empate, mas a seleção carapicuibana foi eliminada nas semifinais da competição, após empatar no tempo normal por 1 a 1 com o Revela Brasil/Bahia e perder nas penalidades por 5 a 4.

A comissão técnica considerou boa a participação carapicuibana no torneio, levando em consideração o alto nível das equipes participantes.

Atleta da Seleção de Carapicuíba conquista o terceiro lugar no Paulista de Handebol

A armadora esquerda Keila Matias dos Santos da Seleção de Handebol de Carapicuíba mantida pela Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Esportes e Lazer, conquistou em dezembro, atuando pelo Centro Olímpico de São Paulo a medalha do Campeonato Paulista de Handebol na categoria juvenil.

Na disputa do terceiro lugar, a equipe de Keila enfrentou o time do Jundiaí Handebol e venceu por 18 a 13. Pela seleção carapicuibana a atleta também conquistou em 2014 o título regional dos Jogos da Cidade de São Paulo.