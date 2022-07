Cioeste define novos presidente e vice para exercício de 2015

Data de Publicação: 27 de janeiro de 2015

Nesta quinta-feira, 22, o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo realizou nova reunião para eleger o novo presidente e vice-presidente do Cioeste para a gestão de 2015. O encontro aconteceu em Carapicuíba e estiveram presentes sete dos oito prefeitos que integram o Consórcio (Sergio Ribeiro – Carapicuíba, Gil Arantes – Barueri, Jorge Lapas – Osasco, Geraldo Teotônio – Jandira, Gregório Maglio – Pirapora do Bom Jesus, Jaci Tadeu – Itapevi e Carlos Camargo – Cotia).

O prefeito Sergio Ribeiro, à frente do Cioeste em 2014, anunciou os eleitos. O prefeito Jorge Lapas (Osasco) é o novo presidente e Geraldo Teotônio, o Gê (Jandira) é o vice. A posse oficial acontecerá na próxima reunião, marcada para 26 de fevereiro, data que também marcará a inauguração da sede do Consórcio, na cidade de Barueri.

“A principal conquista deste primeiro ano do Cioeste foi sua consolidação jurídica, financeira e administrativa. A região precisava de uma entidade como esta para representar a população de forma unificada e garantir maiores conquistas para os quase dois milhões de habitantes desses oito municípios”, ressaltou o prefeito Sergio Ribeiro que este à frente do Consórcio neste primeiro ano de decisões fundamentais para sua efetivação.

Entidade que representa o que há de mais avançado em termos de governança pública no mundo, o Cioeste completou um ano de formação oficial em novembro de 2014 e, nesse curto tempo de trabalho, várias conquistas aconteceram:

Criação das Câmaras Técnicas de Saúde, Meio Ambiente e Cultura;

Criação dos Grupos de Trabalho para Mobilidade Urbana e para Gêneros e Diversidade;

Aprovação para implantação da Casa Abrigo para mulheres em situação de violência na Cidade de Pirapora do Bom Jesus;

Aprovação do Passe Livre para estudantes da rede pública de ensino ou universitários beneficiados pelo Fies ou Prouni;

Aprovação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para escolas da região;

Início das obras do Corredor Oeste;

Início das obras do Terminal Rodoviário do Km 21, na divisa de Osasco e Carapicuíba.

Consórcio Intermunicipal

O Cioeste é formado pelas cidades de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Cotia e Osasco. A soma do PIB dessas cidades equivale a 2,23% do Produto Interno Bruto nacional, cujos territórios totalizam 977 km² de área, com uma população de quase dois milhões de habitantes.

O Cioeste é composto pelos municípios de Carapicuíba, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.