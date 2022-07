Inscrições para 6º Casamento Comunitário começam em fevereiro

Data de Publicação: 27 de janeiro de 2015

O Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba inicia em 02 de fevereiro as inscrições para a sexta edição do Casamento Comunitário, promovido pela Prefeitura de Carapicuíba. O período de inscrições segue até junho e a cerimônia está prevista para acontecer em setembro de 2015.

Os interessados devem comparecer à sede do Fundo Social de Solidariedade na Avenida Teixeira Lott, 676 – Vila Cretti (em frente ao Pronto Socorro Infantil), das 8h às 16h30 portando os originais dos seguintes documentos:

RG atualizado

CPF

Título de Eleitor (de Carapicuíba)

Comprovante de endereço (de Carapicuíba)

Carteira Profissional

Certidão de nascimento

Certidão de averbação – para divorciados(as)

Certidão de óbito – para viúvos(as)

É importante ressaltar que para fazer a inscrição não é necessária a presença do casal, mas é preciso que os documentos de ambos sejam apresentados. Maiores informações também podem ser obtidas pelo telefone 4184-1892.

O Casamento Comunitário possibilita que os participantes realizem o sonho do matrimônio, da união oficial de pessoas que não podem arcar com os custos de um casamento convencional. Todos os detalhes serão lembrados como a marcha nupcial, o tapete vermelho, a decoração com flores e mesa decorada para as fotos.